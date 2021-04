To dræbt ved Kongressen i USA - heriblandt en betjent

En politibetjent er død af sine kvæstelser, efter at en mand kørte en bil ind i to betjente ved en barriere udenfor USA's Kongres.

- Det er med meget tungt hjerte, at jeg meddeler, at en af vores betjente er død af sine kvæstelser, siger den fungerende chef for Kongressens politistyrke, Yogananda Pittman, på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Føreren af bilen er også død, oplyser hun.

Der er ikke umiddelbart frigivet oplysninger om, hvem den afdøde betjent og gerningsmanden er, idet de pårørende endnu ikke er underrettet, siger politichefen.

Bilens fører hoppede ud af bilen med en kniv i hånden, da han havde påkørt de to betjente, oplyser Pittman.

Gerningsmanden løb frem mod betjentene og blev derpå skudt af politiet.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om, hvor alvorlige kvæstelser den anden af de påkørte betjente har fået.

Indtil videre er der ikke tegn på, at påkørslen var et terrorangreb, siger politichefen i Washington D.C., Robert Contee, på pressemødet uden for Kongresbygningen.

- Det ser ikke ud til at have været terrorrelateret, siger han.

Her ses gerningsmandens bil. Foto: Ritzau Scanpix/Win Mcnamee

Foto: Ritzau Scanpix/Michael Weekes

Kongressen og de omkringliggende gader i hovedstaden blev hurtigt lukket ned på grund af hændelsen.

Kongressens eget politi skrev på Twitter, at de var rykket ud til en melding om, at en bil er kørt ind i to politibetjente ved kongresbygningen.

Både den mistænkte og de to kvæstede betjente blev bragt til et hospital, fremgår det af meddelelsen.

Sikkerhedsstyrker var massivt til stede, og en helikopter landede ved bygningen, skriver en journalist fra NBC News på Twitter.

Folk blev i en sms, som politiet sendte ud, bedt om at holde sig inden døre og søge i dækning.

Der er dog relativt få mennesker på arbejde i kongresbygningen i påskedagene, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sikkerheden omkring Kongressen har generelt været skærpet, siden tilhængere af tidligere præsident Donald Trump stormede bygningen den 6. januar.

I de seneste uger er sikkerhedsniveauet dog blevet sænket en smule. Blandt andet er nogle af afspærringerne ved Kongressen fjernet, og der er ikke længere så mange soldater på stedet.

Fem personer - heriblandt en politimand - døde under urolighederne i januar, der blev udløst af Trumps udokumenterede påstand om, at han var blevet snydt for valgsejren.

Efterfølgende har politi og efterretningstjenester advaret om, at Trump-tilhængere og personer på den yderste højrefløj stadig udgør en trussel.

Over 300 mennesker er blevet sigtet for deres rolle i angrebet på Kongressen den 6. januar. Omkring 100 andre ventes at blive sigtet, har USA's justitsministerium oplyst.