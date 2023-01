To eksplosioner ryster Stockholm

To eksplosioner har natten til mandag rystet den svenske hovedstad, Stockholm. Politiet har en tese om, at i hvert fald den ene kan være relateret til et drab nytårsaften, mens én person er blevet anholdt i forbindelse med den anden.

Det oplyser svensk politi.

Politiet rykkede talstærkt ud til Grimsta, et område i udkanten af det vestlige Stockholm, efter at en anmelder klokken 3.15 havde berettet om en eksplosion ved indgangen til en ejendom i bydelen.

Da beredskabet ankom til stedet, var noget eksploderet ved porten, og flere af ejendommens ruder var knust.

En talsmand fra politiet i Stockholm, Ola Österling, vil ikke udelukke, at eksplosionen kan have forbindelse til drabet på en 20-årig mand i Vällingby nytårsaften.

- Det er muligt, at det forholder sig sådan, og det er en af de hypoteser, vi ser på, men det er for tidligt at udtale sig om det nu. Men vi vil selvfølgelig se på det, siger Ola Österling.

- Det var en ekstremt kraftig eksplosion, som har forårsaget omfattende skader ved indgangen til ejendommen, og den bliver efterforsket som en almenfarlig ødelæggelse. Vi vil vurdere, om der bliver behov for evakuering.

Ola Österling oplyser, at der godt en time senere var endnu en eksplosion i den svenske hovedstad - denne gang i udkanten af det sydlige Stockholm i et område, som hedder Bagarmossen.

- Det er en væsentlig mindre eksplosion end den i Grimsta, men den her skete inde i opgangen, siger han.

Der er endnu ikke meldt om nogen sårede eller dræbte i forbindelse med eksplosionerne.

Österling uddyber ikke, om den anden eksplosion også efterforskes som potentielt at have forbindelse til bandevold.

- Sidstnævnte eksplosion er så ny, at vi ikke har mange oplysninger om den, men vi vil selvfølgelig se på, om de har nogen forbindelse, siger han.

Ola Österling oplyser ved syvtiden mandag morgen, at politiet har anholdt en person, som mistænkes for at stå bag eksplosionen i Bagarmossen.

Han oplyser ikke, om manden i forvejen er kendt af politiet, men siger, at han formentlig ikke har handlet alene.

- Vi mener, at der er yderligere gerningsmænd.

Volden i Sverige er for alvor taget til i 2022. Justitsminister Gunnar Strömmer kunne i december oplyse, at landet havde sat en trist rekord for antallet af skuddrab på et enkelt år. Det skete, da årets 60. person blev skudt og dræbt.

Til sammenligning blev otte personer dræbt af skud i Danmark samme år.