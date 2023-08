To eller tre vidner efterlyses efter drab i shelterplads i Nordjylland

Et stort efterforskningsarbejde ligger stadig foran Nordjyllands Politi, der forsøger at opklare, hvad der skete forud for en 58-årig mands død på en shelterplads.

Arbejdet indebærer gennemgang af videoovervågning og afhøringer af vidner.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse mandag.

I forbindelse med efterforskningen leder politiet efter to eller tre vidner, som menes at have været til stede på den pågældende shelterplads i Vadum nord for Aalborg.

- Det, som vi konkret søger, er to eller tre mænd, som torsdag cirka klokken 17.00-22.00 efter vores oplysninger var til stede på den pågældende shelterplads i Vadum, hvor offeret lørdag blev fundet, siger politikommissær Carsten Straszek i meddelelsen.

Mændene er muligvis kommet kørende i en lille sort personbil, lyder det videre.

- Den er af vidner set holde på vejen ud for shelterpladsen på det omhandlende tidspunkt, oplyser politikommissæren.

Ifølge politiet er det muligt, at den ene kommer fra Aarhus, mens en anden kommer fra Odense. Der er ikke oplysninger om, hvor den mulige tredje person er fra.

Lørdag klokken 13.30 modtog politiet en anmeldelse om den livløse mand ved shelterpladsen.

Pladsen ligger op ad Brorholtvej i området umiddelbart syd for Vadum Kirke.

Han blev erklæret død klokken 13.51, efter at patruljer og en ambulance var ankommet til stedet.

Ifølge politiet er han fra lokalområdet, har Nordjyske tidligere skrevet.

En 44-årig mand fra Vadum blev ved et grundlovsforhør søndag aften sigtet for drab i sagen.

Carsten Straszek pointerer mandag, at politiet ikke på nuværende tidspunkt kan uddybe omstændighederne omkring efterforskningen af dødsfaldet.

- Vi arbejder i øjeblikket med forskellige hypoteser, hvilket er helt normal procedure, når vi efterforsker drabssager – og det er nu vores opgave at få klarhed over, hvad der er foregået før, under og efter, så vi kan sikre, at sagen bliver fuldt opklaret.

Politiet har tidligere oplyst, at der har været en relation mellem den 58-årige mand og den sigtede. Relationen er beskrevet som 'perifer'.