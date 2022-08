To er anholdt efter brand i etageejendomme på Als

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt to personer efter to brande i Nordborg på Als lørdag eftermiddag.

Politiet mistænker de to personer for at stå bag de to brande, der ramte to etageejendomme i byen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er tale om to mænd på henholdsvis 25 og 35 år. Begge bor i Nordborg, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov natten til søndag.

- Søndag vil der blive taget stilling til, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør. De to er sigtet for forsætlig brandstiftelse, siger han.

I forbindelse med den ene brand blev en beboer indlagt til observation for røgforgiftning. En brandmand er desuden kommet lettere til skade under slukningsarbejdet.

Ifølge pressemeddelelsen var politiet massivt til stede ved de to brandsteder, som ligger tæt på hinanden på Storegade i Nordborg.

Søndag vil politiet desuden være til stede i området med en mobilstation.

Meldingen om den første brand indløb ifølge JydskeVestkysten klokken 13.48.

Under slukningsarbejdet opdagede en politipatrulje, at der var opstået endnu en brand i en anden etageejendom, der ligger få meter længere henne ad gaden, skriver avisen.

Brandvæsenet arbejdede lørdag aften fortsat på stedet. Slukningsarbejdet forventes at vare frem til søndag. Det er ifølge politiet endnu uafklaret, hvordan brandene er opstået.