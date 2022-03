To er dræbt i muligt planlagt skyderi på McDonald's i Holland

To personer i den hollandske by Zwolle er onsdag blevet dræbt af en bevæbnet mand på en McDonald's-restaurant.

Det oplyser hollandsk politi på Twitter.

Øjenvidner siger til et lokalt medie - RTL Oost - at nedskydningen af de to personer virkede planlagt.

- Manden bestilte først et måltid og sad ved et bord over for de to ofre før skyderiet. Der udbrød total panik blandt kunderne, som alle forsøgte at flygte ud, bliver vidner citeret for.

Gerningsmanden flygtede efter dobbeltdrabet fra restauranten.

Politi og ambulancer hastede til stedet, hvor en af de to ofre blev fundet såret, men i live. Der blev forgæves gjort forsøg på at redde mandens liv.

Politiet opfordrer vidner til at melde sig og eftersøger gerningsmanden. De to dræbte havde angiveligt hollandsk-tyrkisk baggrund.

Politiet har ikke sagt noget om et eventuelt motiv.

Området ved burgerrestauranten i den nordlige del af Zwolle blev efterfølgende afspærret, mens en helikopter cirklede over stedet.

Samtidig kunne chokerede forbipasserende og familiemedlemmer til de to dræbte mænd ses trøste hinanden.