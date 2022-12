To er omkommet efter voldsom trafikulykke

En forfærdelig ulykke har fundet sted i Nordjylland på motorvej E45. Politiet bekræfter, at to personer er omkommet. Pårørende til den ene afdøde er underrettet

Mindst 18 biler er impliceret i to voldsomme trafikulykker torsdag formiddag i Nordjylland. Ulykkerne fandt sted omkring klokken 9.30 torsdag på motorvej E45.

De to ulykker fandt sted med 200-300 meters mellemrum i både sydgående og nordgående retning, skriver Nordjyske.

To omkomne

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at to personer er omkommet som følge af trafikulykkerne. Den ene afdøde er en 40-årig mand fra Himmerland, hvis pårørende er blevet underettet.

Den anden er ifølge vicepolitiinspektør Henrik Skals ved Nordjyllands Politi en lastbilchauffør, hvis pårørende endnu ikke er blevet underrettet.

Derudover er der flere alvorligt kvæstede. Minimum tre lastbiler og 15 biler er impliceret i uheldet.

Foto: Ekstra Bladet

Redningsmandskab er netop nu med at frigøre en person fra en lastbil. I pressemeddelelsen fortalte vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Henrik Skals følgende:

- Der er tale om en yderst alvorligt færdselsulykke, og vi har afsendt mange styrker til stedet, der i øjeblikket arbejder intenst derude, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Spærret

Politiet har oprettet et evakuerings- og pårørende-center i Hobro, hvor flere personer skal afhøres og opdateres.

I nordgående retning er motorvejen helt spærret ved frakørsel 38 Purhus. Her bliver trafikken ledt fra motorvejen.

I sydgående retning bliver trafikken ledt af ved frakørsel 37.

Alle bilister opfordres til at finde alternative ruter, da vejen vil være spærret længe.

Foto: Claus Bonnerup

