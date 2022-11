To fængslet efter drab på gravid

RETTEN I HOLBÆK: Efter et næsten syv timer langt grundlovsforhør er en 33-årig kvinde og en 24-årig mand blevet varetægtsfængslet i forbindelse med drabet på en 37-årig gravid kvinde.

Hendes ufødte barn blev i første omgang reddet, men afgik tirsdag eftermiddag ved døden på Rigshospitalet, oplyste politiet.

Den 24-årige mand blev anholdt mandag morgen ved Center Sandholm. Han er sigtet for direkte at have dræbt den gravide kvinde foran hendes arbejdsplads, et plejehjem i Holbæk sent torsdag aften.

Drabet skete med stor voldsomhed. Ifølge sigtelsen oplæst af anklageren i retten blev kvinden stukket flere gange på krop, ben og arme og fik halsen skåret over. Det skete, mens kvinden blev trukket ud af sin bil, hun netop havde sat sig ind efter at have fået fri fra sin aftenvagt på plejehjemmet.

Den 33-årige anholdte kvinde er sigtet for at have anstiftet drabet blandt andet via kommunikation på mediet WhatsApp, ligesom hun er sigtet for at have planlagt drabet i tiden op til.

Begge nægter sig skyldige.

De to anholdte er fængslet i foreløbig fire uger på en begrundet mistanke. Deres advokater har taget forbehold for, om de vil kære fængslingen til landsretten.

De to blev tirsdag morgen ført ind i retslokalet klokken 9. Efter at anklageren havde oplæst sigtelsen mod dem, begærede han lukkede døre for resten af grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen. Det imødekom dommeren, som også nedlagde navneforbud på de to anholdte.

De to sigtede er ligesom den dræbte kvinde afghanske statsborgere. Der har ikke været noget fremme om, hvad politiet mener, motivet er bag drabet.

