To fængslet efter våbenfund

Politiet fandt lørdag en såkaldt 'slamgun', et improviseret skydevåben, i to unge mænds lejlighed i Hillerød, og de blev søndag varetægtsfængslet i knap fire uger ved et grundlovsforhør i Retten i Helsingør.

De nægter sig skyldige.

Våbnet, der kan være improviseret eller hjemmebygget, havde en skarpladt patron i kammeret, og der lå flere skarpe skud ved siden af.

Mændene, der er i 20´erne, blev af anklager Carina Erdogan sigtet efter straffelovens skærpede våbenparagraf 192a, men dommeren fandt alene, at de var mistænkt efter våbenloven.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, så de sigtedes forklaring om det usædvanlige våben kendes ikke. Det kan angiveligt kun affyre et skud ad gangen.

Der er umiddelbart ikke noget, som tyder på, at de har forbindelse til rockere eller bander.