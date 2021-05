To fængslet efter voldsom demonstration i Hellerup

To yngre mænd blev i dag varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, sigtet for vold mod politiet i forbindelse med den voldsomme demonstration ved Israels ambassade i Hellerup i går, som blev opløst af politiet.

Den ene blev varetægtsfængslet i fire uger, den anden i 16 dage. De kastede, ifølge sigtelsen, sten mod betjente på Østerbrogade efter at demonstrationen var opløst. En betjent blev ramt af en sten på sin benskinne, men kom ikke noget til. En anden sten ramte et politikøretøj.

Den ene sigtede skal have kastet tre sten i alt, den anden to. Den ene erkendte, at han havde kastet en sten i frustration over, hvad der sker i hans hjemland Palæstina, men afviste, at han havde kastet mod politiet.

Politiet anslår, at omkring 4000 mennesker deltog i demonstrationen mod Israel under paroler som 'Stop Israels apartheid'. Men mellem 50 og 100 blev voldelige, så politiet opløste demonstrationen ved 17-tiden.

Togdriften mellen Svanemøllen og Hellerup måtte indstilles på grund af urolighederne. Politiet trak stave og brugte tåregas.

Fredag aften blev Nørrebro ramt af en række påsatte brande i biler og containere, som sættes i forbindelse med balladen.