To fængslet for bortførelse af 10-årig

Det var på baggrund af en europæisk arrestordre fra fransk politi, at to mænd blev anholdt af årvågne betjente ved den danske grænse i Rødbyhavn fredag eftermiddag i forbindelse med en sag om bortførelse af en 10-årig pige i Frankrig torsdag.

Lørdag ved middagstid blev mændene fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, hvor de blev varetægtsfængslet frem til 20. juni.

Ved grundlovsforhøret blev arrestordren læst op, før dommeren lukkede dørene med henvisning til, at det er en efterforskning, der foregår i Frankrig.

Det fremgik, at mændene er mistænkt for vold og brug af peberspray mod pigens mor og bortførelse af pigen, der var under morens værgemål, ved pigens skole i Frankrig.

Der er ikke noget, der tyder på, at det er en sag, der skal køre i Danmark, og senere skal det afklares, om de to mænd kan udleveres til Frankrig.

Før dørene blev lukket, oplyste deres forsvarer, at mændene nægter sig skyldige.

Den ene af mændene var en lille tæt mand med gråligt, kort hår og lidt skægstubbe. Han er far til pigen. Han var iført en sort uldjakke, hvid skjorte og jeans.

Den anden var mere bredskuldret med flere skægstubbe og iført sort jogginglignende tøj og hvide sko. Begge er født i Tunesien og har dobbelt statsborgerskab.

Anholdelsen skete i Rødbyhavn fredag eftermiddag klokken 14.30, og Sydsjællands og Lolland Falsters Politi oplyste fredag, at den 10-årige pige er i god behold hos de danske myndigheder.

