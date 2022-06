To fængslet for togvold

En 44-årig udenlandsk mand er i følge politiets døgnrapport anholdt efter, at han opførte voldeligt i et tog, der kørte på Vestsjælland. Det samme blev hans 41-årige kammerat.

Episoden udspandt sig onsdag aften omkring kl. 20.00, hvor toget kørte i retning af Fyn.

Ved Korsør Station var den 44-årige del af en gruppe på seks mænd, der ifølge døgsnrapporten opførte meget højrøstede og kastede flasker inde i toget.

Denne opførsel fik en 18-årig til at reagere. Han bad flokken om at dæmpe sig. Den 44-årige kvitterede opfordringen ved at slå den 18-årige i ansigtet med knyttet næve flere gange.

Togføreren kom til og bad flokken forlade toget. Også dette blev taget ilde op, og en 41-årig mand,der var del af den højrøstede flok, slog ud efter togføreren.

En politipatrulje nåede frem, og anholdt både den 41-årige og den 44-årige. De er nu sigtet.

De fire øvrige fik lov at køre videre med toget.