To fodgængere kørt ned: Fireårig pige i kritisk tilstand

To personer er blevet påkørt af en bil på Vestergade i Nyborg. Den ene er i kritisk tilstand

Fyns Politi er tirsdag aften til stede på Vestergade i Nyborg, efter en bilist har ramt to fodgængere i en fodgængerovergang. Én er i kritisk tilstand.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

De to fodgængere er en fireårig pige og hendes mor, som under en krydsning af et fodgængerfelt bliver ramt af en bil.

- Den fireårige pige er i kritisk tilstand. Moderen er udenfor livsfare, siger Sten Nyland, vagtchef hos Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Både mor og datter er efter påkørslen blevet overført til Odense Universitetshospital.

- Vi har afhørt vidner og afsluttet arbejdet på stedet. Vi har også afhørt føreren af bilen, siger Sten Nyland, og tilføjer at der ikke er flere kommentarer omkring føreren eller bilen.

Ifølge vagtchefen har politiet en formodning om, hvad der kan være sket i forbindelse med ulykken, men han ønsker ikke at uddybe. Føreren er sigtet.

