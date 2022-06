To gange på tre timer: Voldsomme optrin i Fakta-butik

På blot tre timer måtte Københavns Politi to gange rykke ud til voldsomme butikstyve i den samme butik

Én butik. To voldsomme tyve. På under tre timer.

En Fakta-butik ved Christianshavn havde på kort tid besøg af to forskellige mænd, der begge opførte sig voldsomt.

Den første anmeldelse kom klokken 15.22.

Her havde en butikstyv slået en butiksdetektiv og en vagt, som begge blev lettere tilskadekommende.

Efter overfaldet stak tyven af derfra. Ham har politiet endnu ikke fanget.

Endnu en

Under tre timer senere - klokken 18.21 - måtte politiet afsted igen til samme adresse.

Det var til en 'ny, voldsom butikstyv', lyder det fra vagtchef ved Københavns Politi, Espen Godiksen.

- Han havde været kraftigt udadreagerende, fortæller vagtchefen.

- Man var nødt til med fysisk magt at lægge ham ned.

Manden, som er 36 år, blev efterfølgende anholdt.

Politiet mener ikke umiddelbart, at de to butikstyve har noget med hinanden at gøre.