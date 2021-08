To i kritisk tilstand: Kvinde stak familien med kniv

49-årig kvinde erkender drabsforsøg under grundlovsforhør

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Bevæbnet med kniv forsøgte en 49-årig kvinde at dræbe fire familiemedlemmer. Det kom søndag frem i Retten i Horsens, hvor kvinden blev fremstillet i grundlovsforhør.

Her erkendte hun sigtelsen om drabsforsøg, men afgav ingen forklaring.

Knivoverfaldene blev begået lørdag morgen i et rigmandskvarter i det sydlige Kolding - på to forskellige adresser, der ligger et stenkast fra hinaden. Kvinden blev anholdt umiddelbart efter og dagen igennem var der politi og teknikere i kvarteret.

To af ofrene - begge ældre mennesker - er fortsat i kritisk tilstand efter et 'ukendt antal' knivstik.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om den sigtedes forældre.

Derudover blev også kvindens mand og en kvinde i starten af 20'erne stukket ned. Ingen af dem fik livstruende skader.

Politiet var lørdag til stede i Kolding.

'Undskyld'

Tre tilhørere var til stede i retten søndag morgen. En af dem havde forbindinger på begge hænder.

Da den 49-årige kom ind i retten, græd både hun og tilhørerne. Inden retsmødet gik i gang gav de hinanden et langt kram, og hun sagde 'jeg elsker jer'. og 'undskyld'.

Der blev svaret: 'Det var ikke dig, der gjorde det. Det var ikke dig'.

Da sigtelsen var læst op, og kvinden havde erkendt, anmodede anklageren om lukkede døre.

Det blev imødekommet af dommeren.

En lille time senere blev grundlovsforhøret afsluttet, og kvinden skal foreløbig sidde fængslet i fire uger, oplyser forsvarer Charlotte Szocska til Ekstra Bladet. Hun vil ikke svare på yderligere spørgsmål.

De pårørende der var mødt op i retten, ønskede heller ikke at sige noget.