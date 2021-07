To køretøjer beslaglagt til gaderæs

To biler blev beslaglagt, da Nordjyllands Politi 25. juni slog til ved et gaderæs i Aalborg. De kørte over tre gange så hurtigt som tilladt

Politiet havde fået et nys om, at en masse personer med benzin i blodet mødtes 25. juni til et gaderæs i Aalborg.

Derfor stod ordensmagten klar med lasermåleren, da 150 personer var samlet til et gaderæs.

Politiet opsnappede i den forbindelse to biler, der kørte 104 km/t i en zone, hvor fartgrænsen var 30 km/t. Og efter de nye, skærpede regler på området, fik to de to beslaglagt deres biler.

- Desværre er der for mange, der kører for stærkt på de nordjyske veje. Vi opfordrer til, at man kører inden for hastighedsgrænserne og efter forholdene i øvrigt. Fart er farlig og bidrager til ulykkernes voldsomhed, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Søren Pejtersen.

Formentlig fængselsstraf

De to vanvidsbilister kan i samme ombæring se frem til en større bøde, ubetinget frakendelse af førerretten, og formentlig vil de kunne idømmes en fængselsstraf som følge af de skærpede regler, forklarer politiet.

Opgjort pr. 18. juni 2021 har Nordjyllands Politi sigtet 25 personer for overtrædelser, der falder inden for vanvidspakken, som trådte i kraft d. 31. marts 2021. De to sager fra fredag d. 25. juni 2021 indgår ikke i denne opgørelse.