To kræves udvist efter fem timer lang brutal voldtægt

Kvinde blev slået bevidstløs før voldtægt og trukket ind i lejligheden igen, da hun forsøgte at flygte

To udenlandske mænd kræves udvist af Danmark for bestandigt efter en fem timer lang voldtægt af en kvinde i 40'erne i en lejlighed på Amager. Begge nægter sig skyldige.

Temmelig forslået prøvede kvinden til sidst at flygte ud gennem vinduet i soveværelset, men den ene mand, en 55-årig afrikaner, trak hende tilbage i benene, slæbte hende ind i stuen og smed hende bag sofaen, lyder tiltalen i sagen.

Hun pådrog sig et blåt mærke ved hagen, da hun blev slæbt hen ad gulvet, og den 55-årige slog og sparkede hende også flere gange på kroppen.

Kradsede og bed

Den anden tiltalte er en 47-årig mand, der inden voldtægten smurte kvinden ind i olie. Hun gjorde modstand ved at kradse og bide og råbte flere gange 'nej', 'jeg vil ikke', 'lad mig gå' og 'hjælp', siger anklageskriftet.

Voldtægten, der skete 1. august i år mellem cirka 02.30 og 07.30, startede med, at den 55-årige gav kvinden et knytnæveslag på hagen, så hun væltede omkuld. Han tog så hårdt fat i hendes hår, at noget af håret blev revet ud og trak hende ind i soveværelset, lagde hende på ryggen og holdt hendes arme og hænder fast.

Kvinden blev slået flere gange i ansigtet, så hun mistede bevidstheden og fik et blåt øje. En af mændene tog hendes bukser og trusser af, hvorefter den 47-årige, ifølge tiltalen, voldtog hende.

Truet på livet

Da kvinden til sidst slap ud af lejligheden blev hun truet af den 55-årige, der enten selv ville slå hende ihjel eller få andre til det, hvis hun anmeldte dem til politiet.

De blev anholdt samme dag og har siddet varetægtsfængslet siden 2. august.

Københavns Byret skal bruge tre-fire retsdage på sagen, men der er endnu ikke sat dato på, hvornår den begynder.

