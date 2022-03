To kvindelige ansatte døde efter vold på svensk gymnasium

To kvindelige ansatte er døde efter at være blevet udsat for vold på gymnasiet Malmö Latin i Malmø

To kvinder i 50'erne er døde efter at være blevet udsat for vold på gymnasiet Malmö Latin. En 18-årig mandlig elev er anholdt, mistænkt for drab.

Det skriver svensk politi på deres hjemmeside.

'To kvinder i 50'erne er døde som følge af at være blevet udsat for vold. Kvinderne var ansat på skolen,' skriver politiet blandt andet.

- Det er med stor sorg, at vi kan konstatere, at de to personer har mistet livet i denne forfærdelige hændelse, siger Petra Stenkula, der er chef for politiet i Malmø-området.

Politiet blev tilkaldt mandag klokken 17.12. Til det svenske medie SVT fortæller ordfører hos politiet Nils Norling, at anmeldelsen lød på en form for tumult.

- Patruljer på vej til stedet får så informationer, der gør det klart, at der er tale om en voldsom og meget alvorligt hændelse, siger han til mediet.

Aftonbladet skrev tidligere mandag, at gerningsmanden ifølge mediets oplysninger havde haft en økse og en kniv med.

De to kvinder blev efter hændelsen kørt til sygehuset med ambulance, men deres liv stod altså ikke til at redde. Deres pårørende er underrettet, oplyser politiet.

- Vi var tidligt på stedet og fik anholdt gerningsmanden. Nu venter der et stort arbejde for at kunne forstå, hvad der skete, og hvad der var det bagvedliggende motiv for denne frygtelige begivenhed, siger Åsa Nilsson, leder af lokalpolitiets område Malmø nord ifølge SVT.

Ifølge Ritzau holder politiet et pressemøde om sagen tirsdag klokken 9.30.