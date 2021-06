To kvinder på bosted i København blev voldtaget

To kvindelige beboere på et bosted i København er mandag hver blevet tilkendt 100.000 kroner, fordi de blev udsat for voldtægt.

Samtidig har Københavns Byret idømt den mand, der var tiltalt for forbrydelserne, fængsel i fire år og seks måneder.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Voldtægterne fandt sted en aften i januar med cirka fire timers mellemrum.

Ifølge tiltalen var der i det ene tilfælde tale om voldtægt af særlig farlig karakter, fordi manden trak en kniv og truede offeret med den.

Den dømte er en mand på 21 år. Han var selv beboer på bostedet.

Under sagen har han nægtet sig skyldig, og ved domsafsigelsen mandag eftermiddag har han på stedet anket afgørelsen til Østre Landsret.