To kvinder udsat for blufærdighedskrænkelser: Mand anholdt

En mand er mandag aften blevet anholdt, efter to kvinder har anmeldt, at de har været udsat for blufærdighedskrænkelse

Syd- og Sønderjyllands Politi har mandag modtaget anmeldelser fra to forskellige kvinder, der fortæller, at de er blevet udsat for blufærdighedskrænkelser i Agerbæk, hvor en mand i en bil har holdt ind til siden og onaneret, når de er gået forbi.

En 40-årig mand er netop blevet anholdt i sagen.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann:

- Han er kørt rundt på gaden derude og har søgt kvinder og er holdt ind lidt fra, hvor de ville komme gående forbi ham, og så har han siddet og onaneret i bilen, når de er gået forbi ham.

Han fortæller, at der er tale om to voksne kvinder, og at begge episoder har fundet sted mandag eftermiddag hen over et tidsrum på et par timer.

- I hvert fald i det ene tilfælde er han kørt hen foran kvinden igen, efter hun er gået forbi, og er kørt ind til siden og har holdt og onaneret, siger han.

