To løsladt i sag om frisørdrab

Inden for godt en uge er to sigtede i en sag om drab blevet løsladt fra varetægtsfængsling. Det bekræfter Vestegnens Politi overfor Ekstra Bladet:

- En 35-årig mand er løsladt 25. august og en 29-årig mand er løsladt 30. august. Begge er stadig sigtet. En 29-årig mand er fortsat fængslet i sagen, fortæller kommunikationsenheden ved Vestegnens Politi.

Sagen, trioen er sigtet i, handler om drabet på en 17-årig bulgarer, der blev skudt i en frisørbutik på Islev Torv i Rødovre, 3. december i fjor.

Omkring kl. 11.30 trængte to gerningsmænd og affyrede skud imod de tilstedeværende i butikken. Ud over den 17-årige blev også en 28-årig mand blev alvorligt såret. Derudover blev en 15-årig dreng såret i hånden.

Annonce:

Kort før jul skred Københavns Vestegns Politi til anholdelse af to mænd. Den ene er den 29-årige mand, som fortsat sidder fængslet i sagen. Den anden er den 35-årige, som nu er løsladt.

En lille måneds tid senere blev en tredje mand fængslet i sagen. Han blev anholdt i lufthavnen i Kastrup, da han landede om aftenen den 18. januar. Dagen efter blev han stillet for en dommer og fængslet, men nu er han altså på fri fod igen.

Drabssagen trækker ifølge Ekstra Bladets oplysninger tråde til et opgør i bandemiljøet.

Politiet har tidligere meldt ud, hvordan at skyderiet kan være hævnaktion for et andet drab dagen før. Her blev et 27-årig medlem af NNV-banden dræbt på Sorgenfrigade på Nørrebro.

Efter drabet i december lukkede frisørbutikken. Efterfølgende har den to gange været udsat for brandattentat.

Kronvidne om Louise-drab: 'Jeg stirrer ham ind i øjnene'