To mænd amok med knive i Canada: 'Mange' dræbte

Politiet jagter fortsat to gerningsmænd, der mistænkes for at have angrebet tilfældige mennesker med kniv. Flere meldes dræbt

'Mange' mennesker er blevet dræbt eller såret, efter at to mænd søndag gik amok på tilfældige og stak dem ned i forskellige byer i den canadiske provins Saskatchewan.

Det bekræfter canadisk politi ifølge flere canadiske medier.

Politiet jagter fortsat de to gerningsmænd, der betegnes som 'meget farlige'.

Tilfældige ofre

Ifølge det lokale medie Sask Today angreb mændene tilfældige ofre i flere forskellige byer.

Ofrene bliver behandlet på forskellige hospitaler, og ifølge sundhedsmyndighederne i Saskatchewan er ekstra personale blevet tilkaldt for at kunne behandle de 'mange døde og sårede'.

Det skriver tv-stationen CTV News Calgary.

De to gerningsmænd flygtede ifølge tv-stationen i en sort Nissan. Politiet har igangsat en massiv eftersøgning og advarer canadiere om at samle blaffere op af frygt for, at det kan være de to mænd.

Opdateres...