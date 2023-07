To mænd anholdt: Begge fundet med knivlæsioner

Østjyllands Politi rykkede natten til mandag 03.54 ud til Lille Torv i det centrale Aarhus, hvor de havde modtaget anmeldelse om tumult mellem to parter.

Ved ankomst til torvet mødte betjentene to mænd på henholdsvis 50 og 65 år, som begge havde knivlæsioner.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Mændene blev herefter kørt til behandling for deres skader på hospitalet.

I samme ombæring blev mændene anholdt og sigtet for grov vold og overtrædelse af knivloven.

Begge vil mandag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Her vil Anklagemyndigheden anmode om lukkede døre, hvorfor politikredsen ikke har mulighed for at dele yderligere oplysninger i sagen.