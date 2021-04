To mænd anholdt i sag om grov vold og røveri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd fremstilles i dag, søndag, i forbindelse med en voldsom episode, der udspandt sig sent lørdag aften i en lejlighed på Otto Bentzons Vej i Århus.

Omkring kl. 23 blev politiet kaldt ud til adressen, fordi der var indgået anmeldelse om huspetakler og ballade, lyder det i Østjyllands Politis Døgnrapport.

'En patrulje var hurtig fremme og i opgangsdøren blev truffet to mænd, der hastigt var på vej væk fra adressen. De blev begge anholdt. En person undløb fra stedet. Det viste sig efterfølgende, at personer i en lejlighed i opgangen havde været udsat for grov vold og røveri. Personerne kendte hinanden forud for episoden.'

I forbindelse med grundlovsforhøret vil man anmode om lukkede døre, og Østjyllands Politi vil derfor ikke kommentere sagen yderligere p.t.