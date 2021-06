To mænd anholdt: Ville torturere offer

Ifølge sigtelse blev ung mand kidnappet med den hensigt at stikke en flaske op i hans anus og smadre hans knæskaller, mens det blev filmet

To mænd på 24 og 21 år blev mandag fremstillet i dommervagten og sigtet for en kidnapning på Amager 19. maj i år.

Her blev de sigtet for vold, ulovlig tvang og vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter og varetægtsfængslet i 24 dage.

Slået og kidnappet

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, men det fremgår af sigtelsen, at episoden begyndte på parkeringspladsen ved Royal Arena kl. 20.40.

Her blev offeret ifølge sigtelsen tildelt flere slag i ansigtet, inden han blev frihedsberøvet og under vold eller trusler tvunget ind i en bil af de to sigtede i sagen og minimum en yderligere uidentificeret medgerningsmand.

Ville mishandle i skov

Herefter kørte de via Amagermotorvejen mod Vestskoven i Albertslund, hvor det er anklagemyndighedens påstand, at de havde grusomme planer for deres offer.

Det fremgår af sigtelsen, at de havde intentioner om at torturere deres offer ved at stikke en flaske i hans anus, brække hans knæ, urinere på ham og overfalde ham med stikvåben, så han ville blive handikappet. Herudover ville de filme torturen og ydmygelserne, lyder det.

Det lykkedes dog aldrig for dem, da offeret havde held til at undslippe fra bilen.

De nægter sig skyldige.

Efterforskningsleder ved Københavns Politi Knud Hvass oplyser, at hændelsen ikke umiddelbart er banderelateret, men han kan ikke udtale sig yderligere med henvisning til, at grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre.