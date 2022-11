To mænd dømt: Dræbte mand med oversavet haglgevær

To mænd på henholdsvis 34 og 35 år fra Haderslev blev fredag kendt skyldige for drabet af en 35-årig mand

Ved Retten i Sønderborg blev to mænd i midt-trediverne kendt skyldige i drabet på en 35-årig mand af et enigt nævningeting.

Den 35-årige blev dræbt i Haderslev i juli 2021 af skud affyret fra et oversavet haglgevær.

Det oplyser Sydjyllands Politi i en pressemeddelse.

De to mænd blev i samme ombæring kendt skyldige i at have anskaffet mordvåbnet og den dertilhørende ammunition, som blev brugt til at dræbe den 35-årige afdøde sidste sommer.

Den ene af de to skyldige og en 57-årig mand blev også kendt skyldige i at opbevare yderligere ét haglgevær plus ammunition på den 57-åriges bopæl i Haderslev.

Alle tre tiltalte blev også kendt skyldig for besiddelse af 955 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

Nævningetinget skal mandag tage stilling til strafudmålingen.