To mænd dømt: Tævede 49-årig til døde

Den 14. juni sidste år blev en 49-årig mand opsøgt og brutalt overfaldet af to mænd i sit hjem i Salten syd for Silkeborg.

Jesper Paludan Lindgaard fik så alvorlige skader ved overfaldet, at han næste formiddag blev fundet død på sin bopæl.

Torsdag er to mænd ved Retten i Viborg blevet idømt hver seks års fængsel for vold med døden til følge, skriver Midtjyllands Avis.

Ifølge anklageskriftet slog de to mænd deres offer i både hovedet og på kroppen med knytnæver og et bræt. Desuden blev han sparket med blandt andet sikkerhedssko, ligesom de tog kvælertag på ham.

På et tidspunkt under det voldsomme overfald, blev den 49-årige kastet op på et bord, så han faldt ned i en værktøjskasse, lød det i anklageskriftet.

Den omfattende vold gav offeret flere skader i hjernen, brækkede ribben og punktformet blødning i øjet.

Den 49-årige Svend Erik Suaning Jørgensen ankede på stedet dommen til Vestre Landsret, mens den 51-årige René Godskesen tog betænkningstid, skriver Midtjyllands Avis.