To mænd dømt: Ville smugle 23 mio. fra Danmark til Tyrkiet

Fredag faldt der dom i den hidtil største sag om svenske statsborgere, som har forsøgt at smugle kontanter til Istanbul i Tyrkiet.

To mænd idømmes henholdsvis to år og ni måneder samt tre års fængsel for forsøg på hvidvask af 23 millioner kroner, som skulle smugles ud af Danmark til Istanbul i Tyrkiet.

Dommen faldt i Københavns Byret, og sagen er blot én blandt flere, hvor personer fra Sverige i løbet af 2022 forsøgte at rejse til Istanbul via Københavns Lufthavn med store kontante pengebeløb, som ikke blev angivet til toldmyndighederne.

Ud over fængselsstraffen udvises begge af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

De to mænd på henholdsvis 34 og 37 år blev begge anholdt i Københavns Lufthavn 15. februar 2022, hvor de forsøgte at rejse ud af landet med over tre millioner kroner i forskellig valuta.

Fra slutningen af november og frem til denne dag i februar var de to mænd på i alt otte ture, har retten vurderet.

Pengene var ikke opgivet til toldmyndighederne, som det ellers er krævet for at forhindre såkaldt hvidvask. Et begreb, der dækker over, at penge, som stammer fra kriminalitet, kanaliseres ind i den lovlige økonomi og på den måde kommer til at fremstå 'rene'.

Den efterfølgende efterforskning afdækkede ifølge politiet tidligere rejser, så de to mænd var tiltalt for hvidvask eller forsøg på hvidvask af mere end 45 millioner kroner.

Men de dømmes altså kun for forsøg på at hvidvaske 23 millioner kroner.

På anmodning fra anklageren har retten besluttet at varetægtsfængsle de to dømte.

Begæringen kom med henblik på, at de to dømte har udvist hyppige udrejsemønstre til Tyrkiet.

- Det frygtes, at såfremt de sættes på fri fod, vil de forsøge at undvige afsoningen eller udsendelsen, siger anklageren i retten.

Begge dømte oplyser i forbindelse med domsafsigelsen, at de ikke ønsker at anke dommen til Østre Landsret.

Københavns Politi har anholdt en række personer i lignende sager. Flere er dømt, mens andre sager fortsat efterforskes. Sagen mod de to, som er dømt fredag, er den beløbsmæssigt største af sagerne.