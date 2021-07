To mænd fængsles i sag om voldtægt

Først anholdt, så sat på fri fod, og nu atter bag tremmer.

To mænd mænd på 21 og 22 år skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, har Retten i Roskilde afgjort søndag, efter at Østre Landsret lørdag besluttede, at de skulle varetægtfængsles.

Det skriver Ritzau.

Den nu fængslede duo, der har anden etnisk baggrund, mistænkes for at have sexkrænket en 14-årig pige i Store Heddinge på Stevns.

Mændene er sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af den 14-årige pige.

Sagen udspandt sig sidste weekend, og mandag blev først en mistænkt fremstillet i grundlovsforhør. Her fik han sin anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer.

Onsdag blev yderligere to anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Retten i Roskilde besluttede der, at trioen skulle løslades.

Anklagemyndigheden var utilfreds med beslutningen, og efter at have kæret til Østre Landsret har landsretten nu besluttet, at to af mændene - en 21-årig og en 22-årig - skal varetægtsfængsles. En 24-årig forbliver løsladt.

I forbindelse med sagen har politiet beskrevet, hvordan man mener, at den 14-årige ført blev tvunget ind i en bil, derefter fragtet til en lejlighed på Stevns.

Her blev hun tvunget til at drikke alkohol og tage sit tøj af. Efterfølgende tvang mændene ifølge politiet pigen til at give to af mændene oralsex.

Efter halvanden time lykkedes det pigen at flygte, skriver sn.dk.