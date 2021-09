To mænd fængslet efter alvorligt knivstikkeri

Tirsdag aften fik Østjyllands Politi anholdt yderligere to mænd, som de mistænker i en sag om et alvorligt knivstikkeri i Brabrand i august.

Knivstikkeriet fandt sted 6. august på Lenesvej. En 38-årig mand blev stukket flere gange med kniv, og han endte efterfølgende i koma.

De to mænd på 19 og 27 år er sigtet for drabsforsøg og blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Her blev de varetægtsfængslet til den 28. september, oplyser politiet på Twitter.

Mand i koma: 29-årig varetægtsfængslet

De nægter sig begge skyldige, men ville i øvrigt ikke udtale sig i grundlovsforhøret. Den ældste valgte at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

Mændene blev anholdt tirsdag aften på en adresse nord for Aarhus. Det oplyste Østjyllands Politi tidligere onsdag i sin døgnrapport.

En 29-årig mistænkt mand er allerede fængslet i sagen. Han blev fængslet allerede dagen efter knivstikkeriet, efter at politiet havde set på videoovervågning og afhørt vidner.

Politiet fik flere anmeldelser om knivstikkeriet den 6. august omkring klokken 23.35. Og da betjentene ankom, var mange personer samlet i området.

Manden blev behandlet på stedet og kørt til traumecentret på Skejby-afdelingen af Aarhus Universitetshospital, hvor han var i kritisk tilstand og kom i koma. Politiet har ikke oplyst ikke, hvordan hans tilstand er i dag.