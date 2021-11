To mænd fængslet for drabsforsøg efter knivstikkeri i Aalborg

To 22-årige mænd er blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg i forbindelse med et voldsomt knivstikkeri i det centrale Aalborg, som fandt sted tidligt fredag morgen.

Det har Retten i Aalborg besluttet lørdag eftermiddag, skriver Nordjyske.

En tredje person - en 20-årig mand, der også var blevet anholdt i sagen - er til gengæld blevet løsladt, fortæller anklageren, Morten Sønderby, til mediet.

Grundlovsforhøret blev af hensyn til efterforskningen holdt for lukkede døre. Derfor er det sparsomt med informationer.

Det var en 27-årig mand, som blev stukket i brystet i forbindelse med overfaldet. Han var lørdag morgen fortsat indlagt, skriver Nordjyske.

Politiet har siden natten til fredag efterforsket sagen massivt.

Det 27-årige og en 20-årig blev kort før klokken 04.30 fundet nær Hotel Radisson. Den yngste var blandet andet stukket i benet.

Politiet satte med det samme en omfattende efterforskning i gang, og mistanken rettede sig hurtigt mod de to 22-årige mænd.

- Vi fik hurtigt solide spor at gå efter, så vi allerede kl. 09.42 kunne skride til anholdelse af de to mistænkte mænd, udtalte lederen af efterforskningen, politikommissær Lene Mikel Madsen, i en pressemeddelelse fredag

- Pågribelsen af de to mistænkte skete på en adresse i det sydlige Aalborg, lød det.

Ud på eftermiddagen fredag blev den 20-årige, som var blevet stukket i benet, også anholdt.

Man mente, at han havde deltaget i knivoverfaldet. Han er dog siden blevet løsladt igen efter grundlovsforhøret, der startede omkring klokken 9 lørdag.

De to mænd har accepteret varetægtsfængslingen, oplyser anklageren. Mændene varetægtsfængsles indtil 9. december.