To mænd fængslet: Røvede pokerklub med pistol og rockwool-kniv

En 23-årig mand fra København er her til formiddag blevet varetægtsfængslet og sigtet for en række forhold, hvoraf et røveri mod en pokerklub er det mest alvorlige.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som gennem nogen tid har efterforsket sagen.

Manden er sigtet for natten mellem 3. og 4. oktober at have udsat en række medlemmer af en pokerklub for røveri. De var i færd med at spille poker på en adresse på Skallegårdsvej i Næstved, da de blev opsøgt af fire-fem personer, der ifølge sigtelsen med en pistol og en rockwool-kniv truede sig til at få udleveret 60.000 kroner.

To fængslede

Den 23-årige er den anden person, som politiet har anholdt i forbindelse med sagen. Mandag blev en jævnaldrende mand fængslet for samme forhold, og dørene blev under begge grundlovsforhør lukket af hensyn til efterforskningen og den kendsgerning, at der stadig er medgerningsmænd på fri fod.

Anklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller til Ekstra Bladet, at der umiddelbart ikke er tale om lokale fyre, der lader til at have været sammen om røveriet.

- Jeg tror ikke, at jeg gør noget forkert i forhold til dørlukningen ved at sige, at manden, der blev fængslet i dag, er fra København, siger Susanne Bluhm.

Men hvorfor det netop var en pokerklub i Næstved, der blev udsat for røveri, er uklart, idet de oplysninger i givet fald er kommet frem under den lukkede del af grundlovsforhøret.

Det vides ikke, hvordan den 23-årige forholder sig til sigtelserne, da hans stillingtagen ikke kom frem under den åbne del af grundlovsforhøret.

Afpresning og vidnetrulser

Ud over røveriforholdet er den 23-årige også sigtet for en række andre forhold, der handler om brugstyveri, afpresning og vidnetrusler mod tre navngivne personer. De forhold har ifølge politiet stået på over en længere periode mellem august og 14. december, oplyser Susanne Bluhm.

I de forhold sidder endnu en mand varetægtsfængslet.

- Også her vurderer politiet, at der er flere medgerningsmænd, som er på fri fod, siger Susanne Bluhm.

Dommeren mente under grundlovsforhøret ved Retten i Næstved, at der var begrundet mistanke om, at den 23-årige er skyldig i de forhold, han er sigtet for. Fristen for varetægtsfængslingen blev sat til 14. januar.