To mænd fremstilles i grundlovsforhør for drab på Mia

To mænd, der er anholdt for drab på Mia Skadhauge Stevn, fremstilles torsdag formiddag klokken 11.00 i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det bekræfter anklager Mette Bendix over for Ritzau.

22-årige Mia Skadhauge Stevn har været forsvundet, siden hun natten til søndag var i byen i Aalborg. Det sidste spor af hende er fra søndag morgen klokken 06.09, hvor en videoovervågning viser, at hun stiger ind i en mørk bil.

Mia Skadhauge Stevn er endnu ikke fundet, men det er lykkedes politiet at finde frem til bilen, og onsdag formiddag blev to mænd på 36 år anholdt og sigtet for drab.

I grundlovsforhøret vil anklageren argumentere for, at de to mænd skal varetægtsfængsles.

For at det kan ske, skal en række betingelser være opfyldt, blandt andet skal der i det mindste være en begrundet mistanke om, at de er skyldige.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Tidligere onsdag fortalte politiet om anholdelserne af de to mænd i en pressemeddelelse.

Her lød det, at betjente onsdag eftermiddag arbejder på to adresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold.

På en af disse adresser er der fundet en bil, som formentlig er identisk med den mørke bil, som samlede Mia Skadhauge Stevn op søndag morgen.

Politiet har tidligere offentliggjort et grynet billede af bilen, og det er blandt andet henvendelser fra offentligheden, som har ført til anholdelsen af de to mænd.

- Tilsammen har dette intense forløb gjort, at vi i dag kunne skride til anholdelse af to mænd. De sidder aktuelt til afhøring hos politiet, udtalte lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i pressemeddelelsen onsdag.

Politiet har ikke oplyst, hvad der konkret har fået politiet til at sigte de to mænd for drab.

De pårørende til Mia Skadhauge Stevn er underrettet, men af hensyn til familien vil politiet ikke udtale sig yderligere om efterforskningen.