To mænd frikendt for drab på åben gade

Retten i Holbæk har mandag frikendt to mænd for drab, og i stedet kendt dem skyldige i grov vold og medvirken til grov vold

- Jeg ser ikke nogen kniv, men det kan ikke bare være hans hænder med alt det blod, der kommer. Han bliver ved og ved med samme bevægelse ligesom at jage noget ned i overkroppen på den anden.

Sådan fortalte et chokeret øjenvidne Ekstra Bladet, efter den 52-årige Christian Flesborg var blevet angrebet og stukket ihjel på åben gade på Lindevej i Holbæk 9. juni sidste år. Han afgik kort efter ved døden.

Stukket til døde

Ifølge obduktionen var han blevet stukket seks gange, fire gange i maven og to gange i benene.

To unge mænd på 29 år har været tiltalt for at begå mordet, men et nævningeting ved Retten i Holbæk har mandag frikendt dem for tiltalen, og i stedet valgt at kende dem skyldige i grov vold for den enes tilfælde, og medvirken til grov vold for den anden.

Det skriver Ritzau.

'Det var nødværge'

Under retssagen har den ene af de dømte, der på gerningstidspunktet var 28 år, erkendt at have stukket Christian Flesborg to gange i benene, men nægtet at kende til de resterende knivstik. Det skriver de regionale medier SN.dk og TV2 Øst.

Den 28-årige har forklaret i retten, at situationen opstod, da den 52-årige havde truet ham over telefonen, hvorefter han var dukket op, hvor den 28-årige befandt sig. Med sig, havde han en ratlås, og virkede aggressiv.

Kontroversen skyldtes, at han skyldte den ældre mand, der for øvrigt var venner med hans forældre, penge.

Den 27-årige, der var påvirket af alkohol og stoffer, tog en kniv med sig ned på gaden, og gik imod den 52-årige, der altså mistede livet som følge af konfrontationen.

Retten skal nu votere strafudmåling og der falder dom senere mandag.