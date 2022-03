To mænd havde planer om terror - en kvinde frifundet

En 40-årig kvinde er frifundet for terrorforsøg, mens to 23-årige mænd er skydige i at have haft planer om at begå terror. Det er et nævningeting ved Københavns Byret nået frem til mandag.

Kvinden er fundet skyldig i at have finansieret en terrorvirksomhed og for at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

Alle tre har under hele sagen nægtet sig skyldige i at have planer om terrorforsøg. Kvinden har også nægtet sig skyldig i de tiltalepunkter, hun er kendt skyldig i.

De to mænd blev anholdt den 18. april 2019, efter at de havde sat ild til en bus ved Amager Strandvej. Under ransagninger fandt politiet kemikalier og effekter til brug for fremstilling af sprængstoffet TATP.

Blandt andet blev der fundet batterisyre, acetone, brintoverilte og tændvæske.

En legetøjsbil har også været i fokus i løbet af sagen, da den ifølge anklagemyndigheden skulle bruges til en fjernudløser. Det er dog ikke fundet bevist, at en bøtte fyldt med skruer og søm skulle blandes i bomben.

Det er for både de to mænd og kvinden fundet bevist, at de har sympatiseret med Islamisk Stat.

Kendelsen om skyld er faldet i retssal 27, der er stuvende fuld. I det mintgrønne rum er der sat flere stole frem end normalt, og alle stole undtagen én på de to tilhørerrækker er optaget.

I en pause får både de to mænd og kvinden lov til at snakke med tilhørerne. Der bliver talt på både dansk og arabisk.

Straffen til de tre bliver først udmålt på et senere tidspunkt.