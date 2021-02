To mænd hevet op af Langelands Bælt efter kæntring

To mænd er blevet reddet, efter at de kæntrede i deres båd i Langelands Bælt. De to mænd er i god behold om end en smule forfrosne.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Vagthavende ved Forsvarets Operationscenter bekræfter over for Ritzau, at man rykkede ud, efter at man hørte, at to personer var kæntret.

Kort efter fik politiet dog en melding om, at de to mænd allerede var blevet samlet op af en forbipasserende båd.

Ifølge B.T. skulle mændene derefter være blevet sejlet i havn ved Spodsbjerg Havn på Langeland.

Forsvarets Operationscenter vil ikke sige noget om, hvad mændenes ærinde var på havet, og det har heller ikke været muligt at få oplyst, hvor på havet eller hvor langt fra kysten ulykken skete.