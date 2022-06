To mænd og en kvinde tiltalt for forsøg på terrorisme

Retten i Holbæk skal afgøre, hvorvidt to mænd og en kvinde forsøgte at begå et terrorangreb

To mænd på hhv. 34 og 36 år samt en kvinde på 31 år er tiltalt for forsøg på terrorisme og medvirken hertil.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de tre personer anskaffede sig forskellige våben med tilhørende ammunition samt kemikalier og udstyr, der skulle bruges ved et terrorangreb et ukendt sted i enten Danmark eller udlandet.

- De tre personer havde anskaffet flere funktionsdygtige våben med tilhørende ammunition. Derudover anskaffede de kemikalier og materialer, der gjorde dem i stand til at fremstille sprængstof, som vi mener skulle bruges ved et terrorangreb.

- Det er også vores opfattelse, at planerne mislykkedes, fordi de blev anholdt af politiet, siger Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København.

De tre blev anholdt under en aktion udført af PET i Holbæk i februar sidste år og har været varetægtsfængslet lige siden.

Efterforskningen har forbindelse til Tyskland. På en adresse i Dessau blev der blandt andet fundet ti kilo krudt, har det tidligere været fremme. I Holbæk fandt betjente en riffel med kikkertsigte, en pumpgun og et Islamisk Stat-flag, skriver Ritzau.

Finansiering af terrorvirksomhed

Udover ovenstående tiltalte er de tre personer også tiltalt for finansiering af terrorvirksomhed ved at have overført pengebeløb til en person, der var tilknyttet terrorgruppen Islamisk Stat.

Som en krølle på halen er de tre personer ligeledes sigtet for at have fremmet terrorvirksomhed ved at have hjulpet en person, der var tilknyttet Islamisk Stat, med blandt andet kommunikation og søgning på internettet.

Den tiltalte kvinde har dobbelt statsborgerskab, hvorfor anklagemyndigheden vil forsøge at fravriste hende sit danske statsborgerskab og udvise hende af Danmark for bestandigt.

Anklagemyndigheden nedlægger ligeledes påstand om udvisning for bestandigt for de to tiltalte mænd.

De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen er nævningesag, der begynder 24. august ved Retten i Holbæk. Der er afsat 30 dage til at afgøre, hvorvidt de tiltalte er skyldige.