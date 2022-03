To mænd sigtet for drabsforsøg

Den 32-årige mand er uden for livsfare

To mænd er blevet sigtet for forsøg på manddrab efter et overfald i en lejlighed på Nørretorv i Vejle mandag tidlig aften.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Offeret, en 32-årig mand, er uden for livsfare.

Politiet rykkede ud til overfaldet omkring klokken 18. De formodede gerningsmænd befandt sig ikke længere i lejligheden, da politiet ankom til adressen.

- Vi indledte straks en efterforskning for at klarlægge forløbet, som blandt andet ledte os til de to formodede gerningsmænd, udtaler vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra efterforskningscenteret i Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.

- De to formodede gerningsmænd og den 32-årige kender hinanden, men hvad der ligger bag overfaldet, må den videre efterforskning nu afdække, fortsætter han.

De sigtede er begge 29 år og kommer fra Vejle. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding senere mandag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre danske rappere udgjorde ifølge politiet et maskeret tæskehold, der røvede og afpressede tre ofre i en såkaldt sexfælde. Hør mere om sagen i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.