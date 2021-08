To mænd sigtet for voldtægt

To mænd på 46 og 55 år blev mandag fremstillet i dommervagten i København og varetægtsfængslet i 17 dage.

De er begge sigtet for voldtægt, og den ældste af mændene er ydermere sigtet for grov vold af særlig farlig karakter.

Slået med støvsugerrør

Ifølge sigtelsen skete voldtægten mellem kl. 3 og 8 om morgenen i en lejlighed i København. Her havde de to mænd angiveligt voldtaget en kvinde ved, at den ældste mand havde holdt hende fast, imens den 46-årige voldtog hende flere gange.

Det fremgår af sigtelsen, at offeret råbte 'lad mig gå', og 'nej, jeg vil ikke' under episoden.

Den 55-årige skulle ifølge sigtelsen efterfølgende have slået offeret med et kosteskaft af plastic og et støvsugerrør af metal, hvilket havde givet hende blå mærker på ryggen.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og det er derfor uvist om mændene har afgivet forklaring.

Begge mænd nægter sig skyldige.