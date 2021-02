To mænd skyldige i forsøg på grov vold mod partistifter

Det var forsøg på vold af særlig farlig karakter, men ikke drabsforsøg.

Det er konklusionen hos et enigt nævningeting ved Retten i Aarhus, der mandag har fundet to mænd skyldige i en sag om et angrebsforsøg mod partistifteren Rasmus Paludan.

Den ene - en 53-årig mand - er skyldig i at have forsøgt at angribe Paludan med en kniv ved en demonstration nær Gellerupparken i det vestlige Aarhus grundlovsdag sidste år.

Den anden - en 41-årig mand - er fundet skyldig i medvirken, idet han instruerede og opfordrede den 53-årige mand til at gå til angreb på partistifteren.

På en video, der er blevet afspillet i retten, kan man se den 53-årige tiltalte møde op til demonstrationen iført et hvidt jakkesæt og en rød skjorte.

Efter en hård ordveksling mellem den tiltalte og Rasmus Paludan stormede den tiltalte gennem politiets afspærring med en kniv og løb hen mod partilederen.

Han blev imidlertid bremset af politiet, der omringede ham og fik ham på skudhold.

- Skyd! Skyd! Skyd!, råbte den 53-årige tiltalte til politiet.

Den opsigtsvækkende situation fik tilskuere til at opfordre politiet til ikke at skyde. De råbte, at manden var syg, og at han ikke ville gøre noget.

En betjent affyrede kort efter et varslingsskud, der dog ikke fik den ønskede effekt.

Det næste skud ramte den tiltalte i låret, og politiet fik hurtigt efter overmandet ham og frataget ham kniven.

Den 53-årige mand, der ifølge politiet førte kniven, har nægtet sig skyldig i at have forsøgt at slå Rasmus Paludan ihjel, men han erkender, at han har haft kniven.

Den 41-årige mand, der er tiltalt for at have medvirket til drabsforsøget, har nægtet sig skyldig i alle forhold.

Politiet mener, at det er ham, der har givet den 53-årige kniven og vist ham et billede af Rasmus Paludan.

Den 41-årige erkender, at han viste et billede af partistifteren.

- Men jeg opfordrede ham ikke til noget som helst, har han forsikret i retten.

Den 53-årige mand har flere gange været indlagt til psykiatrisk behandling.

Ifølge anklageskriftet kræves han idømt en dom til behandling på psykiatrisk afdeling.

Retten skal nu høre argumenter fra forsvarere og anklager om en passende straf til de to mænd.