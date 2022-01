To mænd stukket ned

Københavns Vestegns Politi har natten til søndag modtaget en anmeldelse om knivstikkeri på Glerupvej 24 i Rødovre, hvor to unge mænd på henholdsvis 19 og 22 år er blevet ramt.

Både den 19-årige og 22-årige er blevet behandlet for knivlæsioner, men er begge stabile og uden for livsfare.

Det oplyser politiet på Twitter.

Anmeldelsen indløb 01.17, og politiet er nu i gang med et større efterforskningsarbejde for at kortlægge motivet for knivstikkeriet.

Knivstikkeriet har umiddelbart ikke relation til bandemiljøet.

Opdateres ...