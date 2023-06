To mænd tiltalt for drab i Silkeborg

To mænd er blevet tiltalt for at have røvet og dræbt en 54-årig mand, der blev fundet død i sit hjem i Silkeborg i januar 2022.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag i en pressemeddelelse.

De tiltalte er to mænd på 33 og 43 år. Den ældste risikerer lovens strengeste straf, da anklagemyndigheden går efter en livstidsdom. Den 33-årige kræves i stedet anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Tiltalen går på, at de i tidsrummet mellem søndag eftermiddag 9. januar 2022 og frem til middagstid dagen dræbte den 54-årige mand.

Manden blev fundet død i lejligheden på Langelinie i Silkeborg, da en person var blevet bekymret over, at han ikke var dukket op til en aftale.

Anklageskriftet beskriver, hvordan de to tiltalte mænd talrige gange stak og snittede manden i blandt andet hovedet, halsen og i brystet, så han afgik ved døden.

I samme forbindelse skal de også have udsat manden for røveri af særlig farlig karakter.

Desuden er den 33-årige mand tiltalt for besiddelse af 76,9 gram hash, mens den 43-årige er tiltalt for tyveri af håndkøbsvarer fra et apotek.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan mændene forholder sig til anklagen.

Politiet har før oplyst, at det mener, at der var tale om et opgør i misbrugsmiljøet.

Tidligere har flere personer været anholdt og fængslet i sagen, men tre andre er blevet løsladt igen, og der er altså kun rejst tiltale mod de to mænd.

Sagen skal behandles ved Retten i Viborg. Men der er endnu ikke afsat datoer til sagen.