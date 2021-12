To mænd varetægtsfængslet efter knivstikkeri i Randers

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Begge mænd, der natten til fredag blev anholdt i en sag om et knivstikkeri i Randers, er fredag aften blevet varetægtsfængslet.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

De to mænd er varetægtsfængslet frem til 22. december.

Den ene har kæret afgørelsen til landsretten, skriver politiet.

43-årig død

Knivstikkeriet kostede en 43-årig mand livet. De to anholdte er 37 og 39 år.

De to formodede gerningsmænd er sigtet for manddrab.

Episoden fandt sted i en lejlighed på Pontoppidansgade i Randers

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet.

- Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup tidligere fredag i en pressemeddelelse.