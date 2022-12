To meter høj mand meldt savnet: Fundet igen

En 76-årig to meter høj og dement mand var søndag aften meldt savnet fra et plejehjem fra den fynske by Otterup

Søndag aften var 76-årige Erry meldt savnet fra sit plejehjem i den fynske by Otterup.

Til trods for de mørke omgivelser havde Erry alligevel et ret genkendeligt signalement, da hans to meter høje statur gjorde det ret let at finde den 76-årige, der udvandrede fra sit plejehjem omkring 17-tiden.

Det var ellers uvist, hvad han havde på af påklædning, da han forlod plejehjemmet.

- Det er ikke mere end en halv time siden, at plejehjemmet underrettede os, men det er sparsomt med oplysninger, der kan hjælpe os og andre med at lokalisere ham

- Erry er noget dement og ville derfor desværre ikke have den fjerneste anelse om, hvad han begiver sig ud i, oplyste Henrik Krøjgaard, vagtchef ved Fyns Politi.