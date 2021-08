To passagertog kollideret i Tjekkiet: Mindst to døde

Alarmberedskabet er øjeblikket på overarbejde nær landsbyen Milavče i Tjekkiet. Her er to passagertog kollideret, og mindst to personer er dræbt i ulykken.

Det bekræfter det tjekkiske politi på Twitter.

'Desværre har vi fået bekræftet, at to mennesker har mistet livet i togulykken,' skriver politiet.

Ulykken fandt sted kort efter klokken otte onsdag morgen lokal tid. Kollisionen skete mellem de to stationer Domažlice og Blížejov. Ifølge den tjekkiske jernbanes hjemmeside er det de to passagertog Ex 351 Západní expres og Os 7406, der er kollideret.

Mindst 35 såret

I første omgang skrev flere tjekkiske medier, at mindst 50 personer skulle være såret i forbindelse med ulykken. Tallet er dog ikke bekræftet, og de seneste tal lyder på, at to personer er dræbt, mindst fire er i kritisk tilstand, og derudover er der 31 sårede uden for livsfare. Det skriver flere tjekkiske medier, heriblandt plzen.cz.

Reuters citerer det tjekkiske nyhedsbureau CTK for, at mindst syv personer skulle være i kritisk tilstand.

Myndighederne for den tjekkiske jernbane informerer om, at man i øjeblikket er ved at gøre status over situationen og sætte de rigtige indgreb i gang.

Talsmand for brandvæsenet Petr Poncar oplyser, at der blev slået alarm til 11 enheder.

Han fortæller, at man har opdelt ulykkesstedet i to sektioner, og at man i øjeblikket er i fuld gang med at transportere passagerer væk fra togene.

Tre redningshelikoptere er blandt andet ankommet til stedet.

Transportministeren reagerer

Tjekkiets transportminister, Karel Havlíček, har på Twitter reageret på ulykken. Her konstaterer han, at de to ovenstående tog er kollideret, og tilføjer:

'Situationen er alvorlig. Jeg aflyser hele programmet, og jeg er på vej til ulykkesstedet,' lyder det på Twitter.

Opdateres ...