To personer afsløret med tre millioner kroner i kufferterne

To personer er onsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for hvidvask.

De blev anholdt i Københavns Lufthavn tirsdag eftermiddag, da de var på vej ud af landet.

I deres fire kufferter blev der fundet en del tøj, men mere usædvanligt blev der også fundet tre millioner kroner i forskellig valuta.

De to, der er 33 og 36 år, blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 290 a stk. 2, der handler om hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Ifølge sigtelsen er pengene direkte udbytte af en strafbar lovovertrædelse, og de har angiveligt forsøgt at skjule eller sløre den ulovlige oprindelse.

De nægter sig begge skyldige i sigtelsen.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Det betyder, at det ikke er muligt at få oplyst detaljer om sagen, hvorfor politiet mener, at de har brudt loven, eller hvad de nærmere har forklaret.