To personer er anholdt på mistanke om at have påsat brand

En brand i en privatbolig i Strandby nær Frederikshavn mandag aften var muligvis påsat.

Politiet har anholdt to personer, som mistænkes for at stå bag branden.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi natten til tirsdag.

- Vi efterforsker branden som værende påsat, og vi har anholdt to personer, som vi mistænker for at være skyld i det her. Tirsdag vil det blive vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør, siger vagtchefen.

Af hensyn til efterforskningen vil vagtchefen ikke oplyse alder eller køn på de to mistænkte personer.

- De to blev anholdt, kort tid efter at branden blev anmeldt klokken 19.28, oplyser Mads Hessellund.

Branden gik ud over en tilbygning i træ til en murstensvilla beliggende på Strandvej i Strandby. Brandvæsnet fik 'relativt hurtigt' slukket branden, oplyser vagtchefen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med hændelsen.