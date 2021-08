To personer er dræbt i frontalsammenstød ved Vinderup

To personer har mistet livet i en trafikulykke i Vinderup ved Struer, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Folkebladet Lemvig.

Det drejer sig om førerne af de to biler, oplyser politiets vagtchef til avisen.

Over for Dagbladet Holstebro fortæller politiets indsatsleder Kent Hansen, at der er tale om to mænd på henholdsvis 18 og 58 år. De pårørende er underrettet.

Ud over de to dræbte er en passager i en af bilerne kommet lettere til skade.

Det var en varebil og en mindre lastbil, som kolliderede. Ulykken skete omkring klokken 14.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter, at hovedvej 189 Skivevej nord for Ålvej er spærret på grund af ulykken. Der er etableret omkørsel på stedet.

Politiet arbejder på stedet, for at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken. I den forbindelse er der blandt andet tilkaldt en bilinspektør.

Bilinspektøren er en teknisk ekspert, som blandt andet via opmålinger på ulykkesstedet og ved undersøgelse af de implicerede køretøjer, skal forsøge at finde frem til en årsag til ulykken.

Det er ofte bilinspektørens opmålinger af for eksempel bremsespor og andre forhold på ulykkesstedet, som danner grundlag for en vurdering af de impliceredes hastighed.