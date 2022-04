To personer er indlagt efter knivstikkeri i Aarhus

To personer er indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i Aarhus midtby torsdag aften. De er begge uden for livsfare.

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi tidligt fredag morgen.

Torsdag aften skrev politiet på Twitter, at det havde modtaget en anmeldelse om et knivstikkeri i Hans Hartvig Seedorffs Stræde i Aarhus.

De nærmere omstændigheder ved knivstikkeriet stod ikke klart torsdag aften, og det gør de heller ikke tidligt fredag morgen.

Således ved politiet endnu ikke, hvad der er foregået op til knivstikkeriet, eller om hændelsen er banderelateret.

I forbindelse med politiets arbejde på Hans Hartvig Seedorfs Stræde var vejen kortvarigt spærret i begge retninger, skrev politiet på Twitter.