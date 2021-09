To personer kørt på hospitalet efter knivstikkeri

Et knivstikkeri i Odense har sendt to personer på hospitalet lørdag eftermiddag. En mand er blevet anholdt

Lørdag eftermiddag klokken 17.27 fandt et knivstikkeri sted på Enggade i Odense.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland over for Fyens Stiftstidende.

- Vi får en anmeldelse om, at der skulle være stikket med kniv ved skuret på Enggade, som benyttes af mange af vores misbrugere.

- Der kommer vi ned og træffer en person, der har skader, som formentlig stammer fra et knivstikkeri, siger Steen Nyland til Fyens.dk

Politiet satte efterfølgende en eftersøgning efter gerningsmanden i gang. De lokaliserede manden i Kongens Have, der derefter blev anholdt.

Foto: Local Eyes

Imidlertid viste det sig, at den anholdte - som politiet i starten opfattede som gerningsmanden - også havde skader efter episoden.

Ifølge politiet tyder det på, at de to personer har været oppe at slås. Politiet er ifølge Fyens Stiftstidende 'ret sikre på', at alle involverede parter er fundet.

Begge de involverede er personer med tilknytning til Odenses misbrugsmiljø. Ordensmagten kan for nuværende ikke oplyse, hvor alvorlige deres skader er.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at indhente en kommentar fra Fyns Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.