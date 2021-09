To personer løsladt i terrorsag

En mand og en kvinde er i dag blevet løsladt i en terrorsag i Holbæk i februar. De har siden siddet varetægtsfænglet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De er fortsat sigtede i sagen, men politiet vurderer, at der ikke længere er grundlag for at fortsætte varetægtsfængslingen.

Fem personer er stadig varetægtsfængslede i samme sag.

Mistænkt for terrorplaner

Sagen drejer sig om to brødre, der er mistænkt for at ville begå terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

I Holbæk fandt man flere kemikalier, krudt, en riffel med kikkertsigte og en pumpgun.

I alt syv personer blev anholdt, herunder de to brødre og flere af deres nærmeste familiemedlemmer.

Politiet oplyser ikke, hvem der præcist er blevet løsladt torsdag, ligesom de heller ikke kan kommentere detaljerne i beslutningen om at løslade de to.

